O central João Goulart é reforço para o Casa Pia. A contratação do defesa foi confirmada na manhã desta sexta-feira pelo clube.

João Goulart, açoriano de 24 anos, representou o Mafra nas últimas duas épocas e meia, depois de ter estado ligado ao Sporting de 2016 até meio da época 2021/22, desde a formação até à equipa principal.

Goulart chegou a estrear-se pela equipa principal do Sporting a 15 de outubro de 2021, tendo sido lançado aos 83 minutos do Belenenses-Sporting (0-4) da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, pelo treinador Ruben Amorim.

Agora, e depois da II Liga, o defesa português vai ter a possibilidade de estrear-se na Primeira Liga, sendo mais um reforço para a equipa que vai ser treinada pelo ex-Alverca João Pereira.

O Casa Pia não informou, até ao momento, da duração do contrato com o atleta que ainda fez formação no Salão, Fayal e Outurela, antes do Sporting.

