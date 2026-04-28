João Nuno deixou de ser treinador da equipa principal do Estrela da Amadora. Tal como adiantado pelo Maisfutebol, o técnico foi afastado para dar entrada a Cristiano Bacci, ex-treinador do Tondela.

O Estrela informou ter chegado a acordo para a rescisão, não só com João Nuno, mas também com mais seis elementos da equipa técnica.

Segundo apurou o nosso jornal, Bacci viajou esta terça-feira para Portugal de forma a orientar o treino da tarde.

Ao fim de 25 jogos, João Nuno tem um registo de cinco vitórias, seis empates e 14 derrotas. Em dezembro, ficou em segundo lugar na votação de treinador do mês na Liga, apenas atrás de Francesco Farioli.

O Estrela da Amadora ocupa a 15.ª posição, com 28 pontos, procurando fugir ao lugar de play-off de despromoção (16.º) ocupado pelo Casa Pia.

Eis o comunicado do Estrela da Amadora:

«O Estrela da Amadora informa que chegou a acordo para a rescisão, com efeitos imediatos, com os seguintes elementos da equipa técnica: João Nuno, Gonçalo Lopes, Pedro Veiga, Diogo Ramos, João Pedro, Gonçalo Ascensão e Jorge Garcia.

O clube agradece a todos o profissionalismo, a dedicação e o contributo demonstrados durante o período em que estiveram ao serviço da instituição. A todos, o Estrela da Amadora deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro.»

[Notícia atualizada às 15h24]