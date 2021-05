É oficial: Joaquín jogará mais uma temporada pelo Betis. O anúncio foi feito nas redes sociais e no site do clube.

O médio espanhol assinou contrato até Junho de 2022, garantindo que jogará para lá dos 40 anos de idade, que atinge no próximo mês de julho.

Será a sua 22.ª temporada como profissional, a 13.ª com a camisola dos verdiblancos. Esta época, Joaquín disputou 30 jogos pelo Betis e cimentou o seu lugar como 2º jogador com mais jogos na La Liga (579), apenas superado por Andoni Zubizarreta, com 622 partidas.