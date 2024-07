O avançado português José Bica é reforço do Vitória de Guimarães, chegando aos minhotos oriundo do Marítimo. A contratação foi oficializada este domingo.

José Bica, internacional sub-19 por Portugal, assinou contrato válido por quatro épocas, até 2028.

«O leque de opções para o ataque do Vitória Sport Clube passa a incluir José Bica. Alcançado o acordo com o Marítimo e o jogador, a SAD dos conquistadores acertou a assinatura de um contrato válido para as próximas quatro épocas (até 2028), pelo que Bica terá a possibilidade de atuar pela primeira vez no principal escalão», refere o Vitória, em comunicado.

Na época passada, o atacante de 22 anos, natural de Mirandela, fez 18 jogos, três golos e uma assistência pela equipa principal do Marítimo.

José Bica fez formação no Mirandela, Dragon Force (FC Porto), Padroense, Desportivo de Chaves e concluiu-a nos juniores do Lille, onde jogou na equipa B. Estava no Marítimo desde 2022/23, tendo começado pela equipa B, até destacar-se na principal em 2023/24.

