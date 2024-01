Jovane Cabral é reforço do Olympiakos, anunciou o clube grego, na noite desta quarta-feira.

O extremo cabo-verdiano, de 25 anos, volta a ser cedido pelo Sporting, depois de na primeira parte da época 2023/24 ter estado na Salernitana, clube no qual fez 13 jogos e dois golos.

O internacional por Cabo Verde, atualmente ao serviço da seleção na Taça das Nações Africanas (CAN), vai ser treinado pelo português Carlos Carvalhal no emblema do Pireu.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Este é o terceiro empréstimo do Sporting em relação a Jovane, que em 2021/22 já tinha passado por outro clube italiano além da Salernitana: a Lazio.