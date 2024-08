Outrora contratado por 80 milhões de euros, Kepa Arrizabalaga continua a saltar de empréstimo em empréstimo. Depois de ter alinhado no Real Madrid na última época, o guarda-redes vai jogar no Bournemouth por empréstimo do Chelsea.



Internacional por «la Roja», Kepa nunca se afirmou nos blues e disputou 163 jogos em cinco temporadas. Segundo os «cherries», o espanhol chega num empréstimo simples até fim da época, sem opção de compra, e vai competir com Neto por um lugar na baliza.



Por sua vez, o Chelsea esclareceu que o guardião renovou por uma temporada (até 2026) antes de sair por empréstimo.



Ao fim de duas jornadas da Premier League, o Bournemouth soma dois pontos e ocupa o 14.º lugar da tabela.