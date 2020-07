Depois de deixar o Liverpool a custo zero, Adam Lallana já tem novo clube, também na Premier League: o Brighton.

Em comunicado no site oficial, o emblema do sul de Inglaterra informou que o médio assinou um contrato válido por três temporadas.

Aos 32 anos, Lallana vai conhecer o quarto clube na carreira, depois de ter representado o Southampton, o Bournemouth e, mais recentemente, o Liverpool. Curiosamente, os reds são a única que não são do sul do país.

📂 Things you love to see

└📁 Adam Lallana

└📁 Signing for Albion



😁 @officialAL20 😁#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/AxZO41WOJD