O futebolista argentino Lisandro Martínez é reforço do Manchester United, confirmou esta quarta-feira o clube inglês.

O defesa de 24 anos terminou uma ligação de três temporadas ao Ajax, clube com o qual tinha contrato até 2025, tendo assinado pelo United por cinco épocas.

«Lisandro Martínez completou a sua transferência do Ajax para o Manchester United, assinando contrato até junho de 2027, com opção de prorrogação por mais um ano», refere o emblema que disputa a Premier League, em comunicado.

Formado no Newell’s Old Boys da Argentina, onde ainda jogou como sénior em 2017, Lisandro passou depois pelo Defensa y Justicia em 2018 e 2019, antes de sair do seu país natal rumo ao Ajax, neste último ano.

Há dez dias, já tinha sido anunciado um princípio de acordo para a transferência, com o Ajax a detalhar que Lisandro Martínez rende 57,37 milhões de euros, valor que poderá ascender aos 67,37 milhões, mediante o cumprimento de objetivos.

Internacional pela seleção principal da Argentina em sete ocasiões, Lisandro faz o mesmo caminho do treinador Erik Ten Hag, de Amesterdão para Manchester.

É a terceira contratação confirmada pelo United para 2022/23, depois de Tyrell Malacia (ex-Feyenoord) e de Christian Eriksen (ex-Brentford).