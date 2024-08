Giorgi Mamardashvili foi confirmado, esta terça-feira, como jogador do Liverpool.



Em comunicado, os reds informam que o guarda-redes vai permanecer no Valência até final desta temporada e só em 2025/26 se juntará ao plantel - a duração do contrato do atleta não foi divulgada.



O guardião, de 23 anos, foi um dos destaques da fase de grupos do Euro 2024 ao serviço da Geórgia. Após passagens por Metalurgi Rustavi, Dínamo e Lokomotiv Tbilisi, Mamardashvili chegou ao Valência em 2021 e desde então disputou 102 jogos.



Está assim confirmado o primeiro reforço do Liverpool para a nova temporada.