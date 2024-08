O guarda-redes Luiz Júnior deixou o Famalicão é reforço do Villarreal, tendo assinado contrato válido por seis temporadas, até ao verão de 2030, informou esta terça-feira o clube espanhol.

«O Villarreal e o Famalicão alcançaram um acordo de transferência por Luiz Júnior, que assina com o “submarino” até 30 de junho de 2030», informa o clube da primeira liga espanhola.

Os valores da transferência não foram divulgados, mas segundo a imprensa desportiva nacional, o negócio foi feito por 12 milhões de euros.

O jogador de 23 anos já integra, na tarde desta terça-feira, o seu primeiro treino no Villarreal, às ordens do treinador Marcelino García Toral.

Luiz Júnior, que já não esteve na vitória do Famalicão ante o Estrela (0-3) na noite de segunda-feira, estava desde 2019/2020 no Famalicão, onde começou por jogar nos juniores e nos sub-23.

Na época 2020/21, Luiz Júnior assumiu-se como o titular das redes famalicenses e foi-se destacando ao longo das últimas quatro épocas no plantel principal, dando agora o salto para uma das melhores ligas europeias.

Na divulgação de Luiz Júnior como reforço, o Villarreal recorreu à criatividade, mostrando o guardião... na cozinha, ao lado do ex-jogador do Villarreal, o compatriota Marcos Senna, agora embaixador do clube.

A mensagem de despedida de Luiz Júnior

Luiz Júnior recorreu à rede social Instagram, esta manhã, para deixar uma mensagem de despedida ao Famalicão, clube «importante» para o seu «crescimento».

«Despedida e falar nunca foi o meu forte, mas não poderia jamais sair sem me despedir de um clube que foi tão importante para o meu crescimento, tanto profissional como pessoal. Quero agradecer ao FC Famalicão por todos esses anos em que pude fazer parte dessa grande equipa. Cheguei ao clube para os sub-19 e desde o primeiro dia fui recebido como membro dessa família, isso eu não esquecerei nunca. Foi com muita honra, suor e dedicação que vesti essa camisola por cinco anos. Deixei muito de mim e levo mais ainda de todos os companheiros e da comissão técnica que contribuíram para o meu crescimento. Por fim, não poderia deixar de agradecer aos adeptos», afirmou.