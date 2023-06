O Real Madrid oficializou, nesta segunda-feira, a renovação de contrato com Luka Modric.

O internacional croata fica vinculado ao emblema merengue por mais um ano, até 2024.

Modric chegou ao Real Madrid em 2012, e em onze anos somou 488 jogos e 23 títulos, incluindo cinco Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes e três Ligas espanholas.

Em 2018 foi mesmo distinguido com a Bola de Ouro e com o prémio FIFA The Best.

O internacional croata festeja o 38.º aniversário em setembro.

ARTIGO ATUALIZADO