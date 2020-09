Kenny Tete é reforço do Fulham, proveniente do Lyon.

O acordo foi fechado por 3,2 milhões de euros, mas o emblema francês terá direito ainda a dez por cento de uma futura venda acima dos 10 milhões de euros.

O lateral holandês, que no próximo mês completa 25 anos, estava no Lyon desde 2017, depois de ter sido formado no Ajax.

Agora ruma ao Fulham, de regresso ao principal escalão do futebol inglês.