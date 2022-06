O negócio já estava mais do que anunciado, mas o Manchester City anunciou, nesta segunda-feira, que completou a contratação de Erling Haaland.

O emblema inglês já tinha assumido um princípio de acordo, há mais de um mês, mas agora apresentou o reforço, garantido por 75 milhões de euros, e com contrato válido por cinco anos.

«É um dia de orgulho para mim e para a minha família. Acompanhei sempre o City, e adorei fazê-lo nas últimas épocas. É impossível não admirar o estilo de jogo. É entusiasmante, criam inúmeras oportunidades, o que é perfeito para um jogador como eu. Há imensos jogadores de classe mundial no plantel, e Pep é um dos melhores treinadores da história, por isso penso estar no sítio certo para preencher a minha ambição», refere o internacional norueguês, cujo pai, jogou no City entre 2000 e 2003.

«Acompanhamos o Erling há vários anos, por isso estamos encantados por trazê-lo. É um talento incrível, e tem sido um dos melhores avançados do futebol europeu nos últimos anos. A registo de golos é excecional, e as prestações no Borussia Dortmund, e na Liga dos Campeões, em particular, mostram que pode ter sucesso ao mais alto nível. O Erling tem tudo o que pretendemos num avançado, e temos a certeza que vai destacar-se nesta equipa e neste sistema. A sua ascensão tem sido impressionante, mas ele tem apenas 21 anos. Os seus melhores anos ainda estão pela frente, e estamos confiantes de que vai evoluir com Pep», refere Txiki Begiristain, diretor para o futebol do Man City.

Para apresentar Haaland, o Man City decidiu recriar uma foto antiga do jogador, com a camisola do clube, que acompanha desde pequeno, por causa do pai.

Ora veja: