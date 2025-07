O jovem avançado franco-camaronês Enzo Kana-Biyik é reforço do Manchester United e, depois de contratado pelo clube inglês, foi emprestado ao Lausanne-Sport, da Suíça.

Enzo Kana-Biyik tem 18 anos, é internacional jovem por França e, na época 2024/25, fez nove golos em 18 jogos pelos sub-19 do Le Havre, tendo estado no banco de suplentes em dois jogos da equipa principal.

Agora ligado ao clube que tem como treinador o português Ruben Amorim, Kana-Biyik vai jogar na primeira divisão suíça.

Trata-se de um jovem atleta que vem de uma família com vários futebolistas. Um deles o seu tio, histórico avançado dos Camarões: François Omam-Biyik, hoje com 59 anos, que além da seleção camaronesa fez carreira entre o seu país natal, França e México, passando por clubes como Rennes, Cannes, Marselha, Lens ou Club América. É filho de André Kana-Biyik (também de 59 anos e irmão de François), que foi internacional pelos Camarões e destacou-se no Le Havre.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências