O Huddersfield anunciou este sábado, em comunicado no site oficial, a contratação de Joel Pereira.

O guarda-redes internacional sub-21 português chega ao emblema do Championship emprestado pelo Manchester United, num acordo válido por uma temporada.

É o terceiro empréstimo consecutivo de Joel Pereira, depois de ter sido cedido ao Vitória de Setúbal, ao Kortrijk e ao Hearts nas últimas duas épocas.

🧤 #htafc has completed the signing of goalkeeper @ElgatoPereira1 on loan ahead of the 2020/21 Sky Bet Championship season.