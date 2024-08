Após despedir-se do Borussia Dortmund, Marco Reus foi confirmado como reforço dos LA Galaxy.



Numa nota divulgada no site oficial, o clube norte-americano informa que o germânico assinou um contrato válido por dois anos e meio. Vai ser a primeira aventura do jogador de 35 anos fora da Alemanha.



Reus estava livre depois de ter terminado uma ligação de 12 anos ao Borussia. Em Dortmund, o avançado alcançou um registo de 168 golos e 128 assistências em 424 jogos. Formado no clube, Reus saiu em 2005 e regressou em 2012, tendo pelo meio sido eleito «Jogador alemão do ano» em 2019 e conquistado duas Taças da Alemanha.