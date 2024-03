Matchoi Djaló foi oficializado como reforço do Basaksehir para a próxima temporada.



Em comunicado, o clube turco refere que o médio rubricou um contrato válido para as próximas três temporadas.



O jogador de 20 ano está vinculado ao Paços de Ferreira até fim da temporada. Nascido na Guiné-Bissau, Djaló é filho de Bobó, ex-jogador que fez carreira em clubes como Boavista, FC Porto, Marítimo, entre outros, e está na Capital do Móvel desde 2017.



Djaló estreou-se na equipa principal dos castores em 2019 pela mão de Filó num duelo contra o Benfica, na Luz. Desde então somou 86 jogos pelo clube e marcou oito golos.