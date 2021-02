Está formalmente confirmada a transferência de Matheus Reis, do Rio Ave para o Sporting.

O acordo ainda não foi anunciado por nenhum dos emblemas, mas o jogador já foi incluído pela Liga no plantel leonino, com a camisola 2 e foi colocado na lista de jogadores inscritos pelo Sporting na Liga, sendo referido que a transferência foi... por empréstimo.

Segundo foi possível saber, trata-se apenas de um proforma para ultrapassar as burocracias, sendo que Matheus Reis termina contrato com o Rio Ave no final da temporada, pelo que fica livre para assinar um contrato de longa duração com a SAD leonina.

Matheus está sem jogar desde setembro, altura em que o presidente do Rio Ave revelou que o lateral tinha forçado uma saída para o Olympiakos.

O jogador estava em final de contrato com o Rio Ave, e já tinha pré-acordo válido para a próxima época com o Sporting, mas a mudança foi antecipada após acordo entre os dois clubes que contempla também a saída de Rafael Camacho para Vila do Conde, por empréstimo.