O futebolista francês Mathys Tel é reforço do Bayern Munique, oriundo do Rennes. O acordo foi confirmado esta terça-feira pelos dois clubes.

Tel, de 17 anos, sagrou-se campeão da Europa sub-17 por França em junho, depois de uma época em que se estreou pela equipa principal do Rennes, tendo feito dez jogos por esta. Nas meias-finais desse Europeu, jogou contra Portugal.

O emblema germânico não detalhou a duração do contrato, mas nos últimos dias o jornalista Fabrizio Romano antecipou que a duração do vínculo de Tel com o Bayern é para as próximas cinco épocas, até 2027, num negócio de 20 milhões de euros, mais 8,5 milhões de euros possíveis em variáveis.

Nascido em 2005, Tel junta-se a Sadio Mané (ex-Liverpool), Matthijs De Ligt (ex-Juventus), Ryan Gravenberch e Noussair Mazraoui (ambos ex-Ajax) nos reforços da equipa comandada por Julian Nagelsmann.