O Borussia Dortmund contratou o internacional alemão Maximilian Beier, de 21 anos. O avançado alemão completou os exames médicos obrigatórios em Dortmund e assinou um contrato até 30 de junho de 2029, segundo informou o clube.

Segundo a Sky alemã, o Borussia pagou 29 milhões de euros, mais dois em objetivos, para contratar o avançado que se destacou no Hoffenheim e que representou a seleção germânica no Euro 2024.

«Devido à transferência de Niclas Füllkrug, tivemos de agir novamente e estávamos determinados a adquirir um jovem jogador com um potencial excecional, que gostaríamos de desenvolver a médio prazo para um nível internacional de topo. Maximilian Beier tem exatamente essa qualidade. Conseguimos contratar todos os cinco jogadores que tínhamos como objetivo para este período de transferências - incluindo três profissionais que fazem parte da seleção nacional alemã. Vários clubes europeus de topo lutaram por Maximilian. Estamos muito satisfeitos por termos conseguido convencê-lo rapidamente a deixar o Borussia Dortmund», afirma o diretor-geral Lars Ricken, em declarações citadas pelo site do clube.

Já Maximilian Beier afirmou: «Estou muito ansioso por dar o próximo grande passo na minha carreira. Nas conversações com o Borussia Dortmund, senti desde o primeiro minuto o quanto eles me queriam e tive imediatamente uma óptima sensação. Sinto-me orgulhoso por poder jogar numa das melhores equipas da Europa e estou extremamente motivado para começar a jogar e dar alegria aos adeptos. Os objectivos do clube e os meus são os mesmos - queremos ganhar títulos. Vou dar tudo para o conseguir», disse.