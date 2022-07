O futebolista internacional suíço Kevin Mbabu é reforço do Fulham para as próximas três temporadas, oriundo do Wolfsburgo, da Alemanha. O acordo foi confirmado esta quarta-feira pelos dois clubes.

Em comunicado, sem detalhar os valores da transferência, o Fulham refere que Mbabu assina contrato até 2025, por três épocas.

Mbabu, de 27 anos, junta-se ao plantel do clube recém-promovido à Premier League, que é treinado pelo português Marco Silva e que, entre outros reforços, já tinha garantido o também português João Palhinha, ex-Sporting.

O lateral, que tem também ascendência congolesa, apesar de jogar pela Suíça, tinha contrato com o Wolfsburgo por mais uma época. Pelos alemães, em três épocas, fez 82 jogos e três golos.

Formado no Servette, onde ainda jogou como sénior, Mbabu está de volta a Inglaterra, onde jogou no Newcastle. Depois disso e antes do Wolfsburgo, destacou-se no Young Boys entre 2016 e 2019.