Miguel Cardoso foi anunciado como novo treinador dos Mamelodi Sundowns, campeão sul-africano que vai estar no Mundial de Clubes, no próximo ano, nos Estados Unidos.

O português vai substituir Manqoba Mngqithi, que foi despedido após sofrer duas derrotas na Liga dos Campeões Africanos, para além de ter perdido a final da Taça da Liga da África do Sul.

Curiosamente, Miguel Cardoso disputou a final da Liga dos Campeões Africanos na última época pelo Esperance de Tunis depois de vencer precisamente os Mamelodi Sundowns na meia-final, tendo perdido no jogo decisivo frente ao Al Ahly, do Egito.

O português foi despedido no início desta temporada da equipa tunisina e ao ser contratado pelos Mamelodi Sundowns recuperou o direito de disputar o Mundial de Clubes: os sul-africanos são um dos representantes na competição, ao lado precisamente do Esperance de Tunis e do Al Ahly.

Pelos Sundowns, o treinador vai disputar o Grupo F, juntamente com o Fluminense, o Borussia Dortmund e Ulsan, estreando-se na competição precisamente frente ao adversário coreano.

No passado, recorde-se, Miguel Cardoso já treinou Rio Ave, Nantes, Celta de Vigo e AEK Atenas, para além de uma longa carreira como adjunto, em clubes como o Sp. Braga, o Sporting, o Shakhtar Donetsk e o Corunha.

Mamelodi Sundowns today announced the appointment of Miguel De Azevedo Cardoso as the new Head Coach of the Club with immediate effect.

