Miguel Silva já foi confirmado como reforço do Beitar Jerusalém.

O guarda-redes português deixa o Marítimo e assina pela equipa israelita, por seis meses, com mais um ano de opção.

Formado no Vitória de Guimarães, Miguel Silva cumpria a segunda época no Marítimo, mas volta agora a emigrar (em 2020/21 jogou no APOEL).