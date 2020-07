O Vitória de Guimarães confirmou esta quinta-feira a transferência de Miguel Silva para o APOEL, tal como o Maisfutebol tinha noticiado oportunamente.

Em comunicado no site oficial, os vimaranenses informam que ficam com 62,50 por cento dos direitos económicos do guarda-redes numa «futura transação». Segundo apurou o nosso jornal, a transferência para o clube cipriota não envolve qualquer valor monetário.

«Ao Miguel Silva, o Vitória SC deseja as maiores felicidades nesta nova etapa da sua carreira e enaltece o profissionalismo e dedicação sempre demonstrados ao longo destas sete temporadas», escreveu o Vitória na nota publicada.

Para já, o APOEL ainda não anunciou o novo reforço.