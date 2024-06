José Mourinho é o novo treinador do Fenerbahçe.

A oficialização da transferência foi feita através da publicação de um vídeo nas redes sociais do clube turco, no qual o português anuncia que este domingo, a partir das 19 horas (17 horas de Lisboa) será apresentado no estádio, com portas abertas.

«Vamos começar a nossa viagem juntos», referiu Mourinho.

Refira-se que o português está em Wembley, na final da Liga dos Campeões, ao lado dos dirigentes do Fenerbahçe, incluindo o português Mário Branco.