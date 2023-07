Moussa Diaby é reforço do Aston Villa.



Os «villans» oficializaram a chegada do internacional francês sem revelar a duração do contrato. Formado no PSG, o extremo de 24 anos precisou de sair de Paris para ter minutos e ao serviço do Leverkusen disputou 172 jogos, tendo anotado 49 golos.



O montante do negócio não foi revelado.