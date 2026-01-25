Nani está de volta ao futebol para retomar a carreira que terminara como atleta no final de 2024 e assinou pelo FC Aktobe, do Cazaquistão, por uma época, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado.

Depois de ter pendurado as chuteiras quando jogava no Estrela da Amadora, o internacional português de 39 anos vai ter, além de futebolista, um papel relevante no desenvolvimento do clube e do futebol a nível local.

Em nota oficial divulgada pela sua assessoria, é informado que «o acordo contempla ainda um papel alargado no projeto de desenvolvimento do clube» e que Nani «é visto pela estrutura do FC Aktobe como uma figura de referência internacional, capaz de contribuir para o crescimento e projeção do clube e do futebol cazaque a nível global».

«Estou muito entusiasmado com este novo projeto e com a possibilidade de ajudar a desenvolver o futebol no clube e no Cazaquistão. O FC Aktobe tem excelentes condições e receberam-me muito bem, sinto que juntos podemos trabalhar para elevar o clube, não só no seu país, mas também internacionalmente», afirmou Nani.

Nani, que se destacou no Sporting e no Manchester United, tendo também passado por Fenerbahçe, Valência, Lazio, Orlando City, Veneza, Melbourne Victory e Adana Demirspor, foi campeão europeu por Portugal em 2016. Nos últimos tempos, desde que tinha deixado de jogar, estava sobretudo dedicado à sua Academia de Futebol e também completou o curso UEFA A Elite Youth Licence, qualificação de relevo para treinadores na Europa em escalões jovens.

O FC Aktobe, que já venceu cinco ligas do Cazaquistão, três Supertaças e duas Taças do Cazaquistão, ainda procura a sua primeira participação na fase principal de competições da UEFA.

