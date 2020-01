O médio italo-alemão Diego Demme é reforço do Nápoles. A transferência foi oficializada este sábado pelos dois clubes.

O jogador de 28 anos, que chegou ao Leipzig a meio da época 2013/2014 oriundo do Paderborn, foi parte integrante da subida do clube desde a terceira liga alemã até à Bundesliga e à chegada às provas europeias, já na elite do futebol germânico. Assina, de acordo com a imprensa internacional, por cinco épocas e meia.

Demme, que acabou a formação no Arminia Bielefeld, clube no qual subiu a sénior, conhece a primeira experiência como sénior fora da Alemanha.

