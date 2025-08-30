OFICIAL: Nkunku deixa Chelsea e é reforço do Milan
Avançado francês assina até 2030
O avançado francês Christopher Nkunku é reforço do Milan, tendo assinado contrato até 30 de junho de 2030, informou o clube italiano, na manhã deste sábado.
Nkunku ruma agora ao futebol italiano pela primeira vez na carreira, depois de ter estado nos azuis de Londres nas duas últimas temporadas. O clube inglês também oficializou esta manhã o fim da ligação com o atacante gaulês.
Em 2024/25, Nkunku fez 48 jogos, 15 golos e cinco assistências pelo Chelsea, numa época que foi de conquista do Mundial de Clubes e da Liga Conferência.
Formado no PSG, onde subiu a sénior, conquistando três ligas, outras tantas Taças de França e Taças da Liga e duas Supertaças. Passou ainda pelo Leipzig, de 2019 a 2023, onde venceu duas Taças da Alemanha.
Os valores da transferência não foram detalhados, mas segundo a imprensa desportiva internacional, ronda os 42 milhões de euros.
