O futebolista cabo-verdiano Patrick Fernandes está de saída do Desportivo de Chaves. O clube transmontano confirmou, esta sexta-feira, pouco antes do jogo com o Mafra, para a Taça da Liga, a rescisão de contrato.

«O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD comunicam que, por mútuo acordo, o jogador Patrick Fernandes revogou o contrato que o ligava a esta Sociedade Desportiva», refere o Desportivo de Chaves, agradecendo o «empenho e profissionalismo» do jogador de 29 anos e desejando «felicidades no seu novo projeto».

Patrick representou o Desp. Chaves durante época e meia, tendo feito 42 jogos e dois golos. Em 2022/23, fez oito jogos.

Finda assim a passagem pelo sexto clube em Portugal, depois de Oliveira do Hospital, Felgueiras 1932, Tondela, Farense e Varzim.