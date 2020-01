O Hebei China Fortune, clube que milita na Superliga chinesa, anunciou esta quinta-feira a contratação de Paulinho ao Portimonense.

Em nota publicada no site oficial, o clube chinês deu as boas-vindas ao jogador brasileiro, não revelando no entanto a duração do contrato nem os valores envolvidos na transferência.

Ao serviço do Portimonense, o médio brasileiro disputou 93 partidas e marcou 19 golos. Recorde-se que Paulinho teve uma curta passagem pelo FC Porto, no primeiro semestre de 2018, e sagrou-se campeão nacional.