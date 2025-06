O lateral português, Pedro Malheiro, é o novo reforço do Al Wasl, do Dubai, que recentemente contratou Luís Castro para o cargo de treinador.

Depois de uma temporada positiva nos turcos do Trabzonspor, com seis golos e quatro assistências em 43 jogos, o polivalente defesa, de 24 anos, muda-se a para o quarto classificado da última edição da Liga dos Emirados Árabes Unidos.

O contrato é válido até 2029, não tendo sido revelados os valores envolvidos na transferência.

برتغالي جديد في معقل الفهود 🇵🇹



✍️| أتمت شركة الوصل لكرة القدم إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن بيدرو مالهيرو "24 عاماً" قادماً من طرابزون سبور التركي بعقد يمتد لأربعة مواسم 🐆

.

A new Portuguese in Zaabeel 🇵🇹



✍️| Al Wasl Football Company has completed the signing of 24-year-old… pic.twitter.com/ebOc1N5PJ5