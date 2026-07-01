O Henan FC, da China, anunciou Pedro Maranhão como novo reforço, depois de findada a ligação ao Tondela.

O extremo brasileiro chegou a Portugal, pela porta do Maia Lidador, em 2021/22. Seguiram-se a Sanjoanense e o Tondela, clube que representou nas últimas três temporadas e onde conquistou uma II Liga.

O jogador de 27 anos vai encontrar no país asiático os compatriotas Gustavo, Bruno Nazário, Lucas Maia e Iago Maidana, assim como o técnico luso Daniel Ramos.

O Henan FC encontra-se atualmente na 12.ª posição no campeonato chinês, com 15 pontos.

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