Pepa está de volta ao Brasil.



O técnico português foi, esta terça-feira, oficializado como novo treinador do Sport. O emblema de Recife, que milita na Série B, informa que o vínculo do treinador de 43 anos é válido até final do ano - acordo prevê uma renovação automática em caso de promoção ao Brasileirão.



Trata-se, de resto, de um regresso de Pepa ao Brasil, país onde já tinha estado ao leme do Cruzeiro. No percurso tem ainda passagens por Tondela, Sanjoanense, Feirense, Moreirense, P. Ferreira, Vitória Guimarães, Al-Tai e Al Ahli.