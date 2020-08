O Tottenham anunciou esta terça-feira a contratação de Pierre-Emile Hojbjerg, médio dinamarquês.

O jogador de 25 anos chega proveniente do Southampton e assinou um contrato válido por cinco épocas, até 2025. Na equipa de José Mourinho, usará o dorsal 25.

Depois do Southampton, esta será a segunda aventura de Hojbjerg na Premier League, agora sob a orientação do técnico português.

Antes, representou o Schalke e o Bayern Munique, clube no qual iniciou a carreira profissional. É o primeiro reforço dos spurs para a próxima época.

Em sentido inverso segue Kyle Walker-Peters. O lateral-direito esteve emprestado pelos londrinos aos saints esta época, mas agora muda-se para a formação do sul de Inglaterra de forma definitiva, com um contrato para as próximas cinco temporadas.

✍️ We are delighted to announce the signing of Pierre-Emile Højbjerg from Southampton!#HøjbjergIsHere ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2020

[Artigo atualizado]