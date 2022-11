O futebolista brasileiro Ewerton é reforço do Vegalta Sendai, por empréstimo do Portimonense. O clube nipónico oficializou a contratação do médio, esta terça-feira.

«Temos o prazer de informar que Everton, do o Portimonense, decidiu ingressar no clube por empréstimo. O período de transferência é até 31 de dezembro de 2023 e o contrato oficial está previsto para ser assinado após a chegada ao Japão», refere o Vegalta, em comunicado.

O médio de 29 anos chegou a Portugal para representar o Portimonense em 2014/15, tendo ajudado o clube algarvio a subir à I Liga, em 2017.

Em julho de 2018, Ewerton foi oficializado como reforço do FC Porto, mas acabou, no verão desse ano, por voltar ao Portimonense, tendo sido cedido pelo FC Porto ao Urawa, do Japão, no início de 2019. Voltaria ao Portimonense em 2020/21, tendo sido oficializada a sua rescisão com o FC Porto no verão de 2021.