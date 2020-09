Devolvido pelo Real Madrid ao PSG, Alphonse Areola é reforço do Fulham por empréstimo dos franceses.



Em comunicado, o emblema londrino explica que tem opção de contratar o guarda-redes gaulês em definitivo após terminar o período de empréstimo.



Formado nos parisienses, o jogador de 27 anos foi obrigado a passar por Lens, Bastia e Villarreal até regressar à casa de partida para se assumir como o dono da baliza. Campeão do mundo pela França, Areola foi moeda de troca no negócio de Keylor Navas de Madrid para Paris e fez apenas nove jogos pelos merengues.



Segue-se agora um empréstimo ao Fulham, recém-promovido à Premier League.