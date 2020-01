O Vizela, líder da Série A do Campeonato de Portugal, anunciou nas redes sociais a contratação de Rabiola.

O avançado, que estava no Felgueiras, levava já 12 golos em 17 partidas na Série B do Campeonato Nacional.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências.

Na temporada transata, a primeira completa após duas épocas de ausência fruto de duas graves lesões, o avançado português apontou 15 tentos em 26 jogos.

Recorde-se que Rabiola conta com um título de campeão nacional e uma Taça de Portugal no seu palmarés, ao serviço do FC Porto.