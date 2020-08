O Real Madrid e Borussia de Dortmund confirmaram, nesta quarta-feira, cedência de Reinier à equipa alemã. O contrato é válido por duas temporadas, até 30 de junho de 2022.

O jovem jogador não tem espaço no plantel merengue por ser um jogador extra-comunitário, sendo que as vagas do plantel já estão preenchidas por Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão, e teve de ser emprestado, tal como Take Kubo, cedido ao Villarreal.

O Dortmund de as boas-vindas a Reinier, aludindo aos últimos jogadores brasileiros que já passaram pelo clube, como Evanílson, Éwherton, Flávio Conceição, Filipe Santana, Amoroso, Dêdê e Tinga, jogador que também passou pelo Sporting.

Com 18 anos, Reinier vai ter a sua primeira grande oportunidade na Europa. Depois de Hakimi, agora é o brasileiro a fazer a ponte entre espanhóis e alemães.