O Basileia oficializou a contratação de Renato Veiga, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O jogador de 20 anos deixou o Sporting a troco de 4,6 milhões de euros e assinou pelo clube helvético até 2027. O médio despede-se dos leões sem ter feito qualquer jogo pela equipa principal, tendo jogado no Augsburgo na época passada.



«Entrei um menino... em que o cabelo era maior que o corpo. Saio um homem feito, com tanto ainda por fazer. Palavras não são suficientes para conseguir expressar a minha imensa gratidão para com esta enorme instituição. Agradeço a Deus por teres feito parte da minha vida. Obrigado, meu Sporting!», escreveu o atleta nas redes sociais.



Renato Veiga torna-se assim na transferência mais elevada de um jogador formado no Sporting e que nunca jogou na equipa principal.