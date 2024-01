O futebolista internacional norte-americano Giovanni Reyna renovou contrato com o Borussia Dortmund por mais um ano, até 2026, tendo sido emprestado ao Nottingham Forest até final desta época.

O acordo foi confirmado esta quarta-feira pelos dois clubes e leva Reyna pela primeira vez ao futebol inglês, num clube em que vai vestir a camisola com o número 20.

O médio ofensivo de 21 anos, que está no Borussia Dortmund desde 2019, oriundo do New York City FC, fez 14 jogos pelos germânicos em 2023/24.

