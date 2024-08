Tem sido mais frequente a viagem ao contrário nas últimas épocas, mas agora é mesmo da Arábia Saudita para uma das «big-5»: o lateral-direito Saud Abdulhamid é reforço da Roma, oriundo do Al Hilal, num negócio já confirmado pelo clube que tem como treinador o português Jorge Jesus.

«O Al Hilal completou a venda da parcela restante do contrato do jogador da equipa principal, Saud Abdulhamid, ao clube italiano Roma, desejando ao jogador sucessos na sua experiência profissional», refere o Al Hilal, em nota oficial.

Segundo a imprensa desportiva italiana, nomeadamente a Sky Sport, o negócio foi feito por 2,5 milhões de euros.

Saud Abdulhamid tem 25 anos, é internacional A pela Arábia Saudita e vai tornar-se o primeiro saudita a jogar na Serie A italiana.

Só falta mesmo a oficialização por parte da Roma, que vai contar com um jogador que tem a primeira experiência num clube fora do seu país, onde também jogou no Al Ittihad.