Rúben Macedo foi confirmado como reforço pelo Marítimo, tal como o Maisfutebol tinha antecipado.

O médio já foi campeão da II Liga com o FC Porto B, e agora quer ser uma mais-valia na Madeira, prometendo dar tudo pelo novo clube.

«Vim para ajudar a equipa do Marítimo, vou dar o máximo para que tudo corra bem e consigamos alcançar os nossos objetivos», afirmou à televisão do clube.

O jogador, com 24 anos, além do referido FC Porto, jogou ainda no Varzim, Desp. Aves e no Desp. Chaves.