O Videoton anunciou esta terça-feira a contratação de Rúben Pinto, numa nota publicada nas redes sociais.

O médio português muda-se para a Hungria depois de quatro temporadas na Bulgária, ao serviço do CSKA Sofia. Em Portugal, jogou no Benfica B, no Paços de Ferreira e no Belenenses.

«Estou muito feliz por poder continuar a minha carreira no Videoton. Estou ciente do passado glorioso do clube, que luta por muitos objetivos todos os anos», disse, citado na nota do clube.