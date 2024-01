O futebolista francês Sacha Boey é reforço do Bayern Munique, anunciou o clube alemão na manhã deste domingo.

Em comunicado, o Bayern informa que o lateral-direito de 23 anos, que chega do Galatasaray, assina até 30 de junho de 2028. Ou seja, por quatro épocas e meia.

O Bayern não detalhou valores do negócio na oficialização, mas o Galatasaray, que confirmou também este domingo a saída do jogador, detalhou os contornos do negócio: a transferência faz-se por 30 milhões de euros líquidos, mais cinco milhões de euros em possíveis variáveis.

«Foi alcançado um acordo com o Bayern relativamente à transferência definitiva do nosso jogador Sacha Boey. De acordo com o acordo, a nossa receita de transferência é de 30 milhões de euros líquidos e o Bayern pagará um bónus condicional de 5 milhões de euros líquidos à nossa empresa. Além disso, se o jogador for transferido para outro clube, o Bayern pagará todos os bónus condicionais não efetuados à nossa empresa», refere o Galatasaray, em comunicado.

Boey cumpria a terceira época no Galatasaray, clube ao qual chegou depois de ter jogado no Rennes, onde concluiu a formação e subiu a sénior, e de ter sido cedido por este clube francês aos também franceses do Dijon, em 2020/21.