Mais um reforço para José Mourinho! Allan Saint-Maximin é jogador do Fenerbahçe, informou, esta quarta-feira, o clube turco.

Emprestado por uma temporada, pelo Al-Ahli, o extremo francês vai começar a primeira experiência no campeonato turco, agora às ordens do treinador português.

O Fenerbahçe já tinha anunciado acordo com o jogador, na véspera, faltando apenas a realização dos habituais exames médicos. Agora, esta quarta-feira, com tudo concluido, o futebolista de 27 anos foi oficializado.

«O nosso clube chegou a um acordo com o extremo francês Allan Saint-Maximin e o Al-Ahli para a transferência por empréstimo de 1 ano», pode ler-se no comunicado do Fenerbahçe.

Ao longo da carreira já representou o Saint-Étienne, Hannover 96, Bastia, Mónaco, Nice e Newcastle. Na temporada passada, ao serviço do clube saudita, fez um total de 31 jogos, marcou quatro golos e fez nove assistências.