Jadon Sancho foi oficializado como reforço do Chelsea.



O internacional inglês chega a Londres por empréstimo do Manchester United. No entanto, os blues informam que o negócio prevê uma opção de compra obrigatória - no valor de 25 milhões de euros, segundo a imprensa inglesa.



O extremo, de 24 anos, deixa assim os red devils onde chegou a troco de cerca de 80 milhões de euros em 2021. Porém, o jogador nunca se afirmou em Old Trafford de incompatibilizou-se com Ten Hag na época passada, tendo sido cedido ao Borussia Dortmund.



Sancho despede-se assim do United com 12 golos em 83 jogos.