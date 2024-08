O Santa Clara anunciou a contratação de Andrés Mehring, na tarde desta sexta-feira. O guardião, de 30 anos, assume a primeira experiência na Europa depois de atuar na Argentina e no Uruguai.

O guarda-redes assina um contrato válido até 2026, segundo informou o clube. Já representou o Cólon, Godoy Cruz e Central Córdoba (último clube do guardião). Também jogou duas temporadas no futebol uruguaio, onde vestiu as camisolas do Fénix e Liverpool de Montevideu.

Em declarações ao site do Santa Clara, Mehring afirmou: «É para mim um grande orgulho e felicidade estar aqui no Santa Clara. Venho com muita vontade de trabalhar e ajudar o clube a atingir os seus objetivos», disse.