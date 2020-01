O Santa Clara acertou, com o Khorfakkan, clube dos Emirados Árabes Unidos, a cedência do médio brasileiro Bruno Lamas até ao final da presente época desportiva.

O jogador de 25 anos já foi oficializado como reforço pelo 14.º e último classificado do principal campeonato dos Emirados, interrompendo temporariamente a ligação que tem até junho de 2021 com o emblema açoriano.

Fonte do Santa Clara explicou, ao Maisfutebol, que apesar de o Khorfakkan já ter oficializado a chegada de Lamas, há ainda questões burocráticas pendentes. Contudo, estas não invalidam a certeza do acordo, que não contemplará, adianta a mesma fonte, qualquer encaixe financeiro para os cofres do Santa Clara.

Lamas fez 18 jogos e um golo pelos insulares na primeira metade da época 2019/2020, após os 36 jogos e três golos na primeira temporada em Ponta Delgada.

No domingo, o plantel já tinha ficado sem o guarda-redes João Lopes, que foi devolvido à Portuguesa dos Desportos.

