O extremo peruano Gabriel Soto, de 18 anos, deixou os peruanos do Sporting Cristal para reforçar o Santa Clara, da Liga portuguesa. A confirmação foi dada pelo clube sul-americano, numa nota oficial nas redes sociais, na noite de quarta-feira.

O Sporting Cristal anunciou que Gabriel Soto chega ao Santa Clara numa «transferência definitiva» e que fica com uma percentagem do passe do jogador, sem detalhar valores.

Soto esteve desde os 11 anos no Sporting Cristal e, segundo apurou o Maisfutebol, entra no Santa Clara para jogar, para já, na equipa de juniores e nos sub-23.

Neste mercado de transferências de inverno, o Santa Clara também já contratou o extremo Matheusinho (ex-Criciúma, Brasil) e viu sair o guarda-redes Andrés Mehring (para o Santa Fé, Colômbia), Bruno Almeida (emprestado ao Noah, Arménia) e Alisson Safira (emprestado ao Universitatea Craiova, Roménia).

